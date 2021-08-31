Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Ahmet T. 7 çocuk annesi eşi Hediye T. (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma sonrası Ahmet T., ellerini bağladığı eşinin kafasını odada bulunan su dolu plastik leğene bastırarak boğdu.

Feci olayın ardından polisi arayan şahıs, eşini öldürdüğünü söyledi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden polis ekipleri, yerde elleri bağlı halde yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken gözaltına alınan cani koca ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ÇOCUK ORTADA KALDI

Olayın nasıl yaşandığını bilmediklerini söyleyen yakınları, ailede kimsenin çalışmadığını ve çocukların ortada kaldığını belirtti.

Şanlıurfa’da koca dehşeti Şanlıurfa’da cani koca, tartıştığı eşini ellerini bağlayıp leğendeki suda boğarak öldürdü.

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