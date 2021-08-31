Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı George County'de şiddetli yağış sonrası ana yolda çökme meydana geldi.

“23 YILLIK GÖREVİMDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Karayolu Devriye Polisi Cal Robertson, 7 aracın açılan çukura düştüğünü belirterek, "23 yıllık görevimde böyle bir şey görmedim" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10 KİŞİ YARALANDI

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını açıklayan Robertson, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğunu aktardı. George County Şerif Ofisi ise çökmenin meydana geldiği yolun, Mississippi ve Louisiana eyaletleri arasındaki ana yol olduğunu ifade etti.

58 BİNDEN FAZLA HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Pazar günü Louisiana'da Kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Ida Kasırgası, Mississippi'de de sağanak yağışa yol açarken, eyalette 58 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

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