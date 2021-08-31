Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facia gibi olayda, ağır yaralanan Ebru Y. ile Salih Ö. hayatlarını kaybetti. Mustafa D. ile İsra Ö.’nün ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlara şahit olan taksici Haydar Yılmaz’da kan donduran anları anlattı.

KIZINI VE EŞİNİ YARALADI

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Salih Ö. boşandığı eşi Ebru Y. ile sevgilisi Mustafa D.'yi ve kendi kızı olan İkra Ö.'yü bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından Salih Ö. saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca ile kendisini de başından vurdu.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Ebru Y. ile cinnet getiren eski eş Salih Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“ÖNCE EŞİNİ SONRA YANINDAKİ ADAMA ATEŞ EDİYOR”

Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlara şahit olan taksici Haydar Yılmaz’da kan donduran anları anlattı. “Yerde bir kadın ve erkek yatıyordu”

Olaya anbean şahit olduklarını aktaran taksi şoförü Haydar Yılmaz, “Akşam saatleriydi, silah sesleri gelmeye başladı. Sonrasında bağırış sesleri geldi kadınların. O an aşağıya doğru indik kalabalığa doğru. Yerde bir kadın ve erkek yatıyordu. Olayı gerçekleştiren eski kocasıymış. Önce eski eşine arkadan sıkıyor. Sonra eşinin yanındaki adama sıkıyor. Bir tane de küçük kız çocuğu vardı. Onun da omzuna bir tane mermi isabet etti. Onu aldılar, götürdüler. Arkadaşlarımız canlı canlı yaşadı. Olaydan önce kadınla erkek bizim duraktan taksi istemişti. Bizim arkadaşımızda binanın önünde bagaja eşyaları yüklerken bu olay meydana geliyor” diye konuştu.

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