Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesiyle birlikte Denizköşkler Sahil’de bulunan bir lunaparka giden Zeynep Günay(19) kamikaze diye bilinen bir oyuncağa bindi.

Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. Kızlarının fenalaştığını gören aile de oyuncağın durdurulmasını söyledi ancak görevliler duruma aldırış etmedi.

Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan inen genç kız, fenalaştı. Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti.

Günay, çağrılan ambulans ile lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay’ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.

HAYALİ PSİKOLOG OLMAKTI

Zeynep Günay’ın başarılı bir öğrenci olduğu bir yıl daha hazırlanarak üniversite sınavında iyi bir sıralama elde ettiği hayalinin ise psikolog olmak olduğu öğrenildi. Sınav sonuçlarının açıklanması saatler kala Günay bugün açıklanan üniversite sınav sonucunu göremedi.

"2 - 3 TOKAT ATIN KOLONYA VERİN KENDİNE GELİR"

Genç kızın ölümünde lunapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi.

Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay "Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada alete biniyorlar. Hareket ediyor alet daha sonra kız kendinden geçiyor. Bu bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10 - 15 dakika geçiyor. Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar. Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor bunlar hiç ambulans aramamış. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı mı olup olmadığını adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak. Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah’ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Zeynep Günay’ın cenaze namazı ise dualar eşliğinde Avcılar’da kılındıktan sonra Beylikdüzü’nde defnedildi.

ÖLMEDEN DAKİKALAR ÖNCEKİ ANLARI KAMERADA

Günay’ın vefatından birkaç dakika önce bindiği oyuncaktaki anları ise akrabası tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler’de Günay’ın oyuncaktaki ilk anları görülüyor.

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