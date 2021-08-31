Kaza, öğle saatlerinde Ahmetli ilçesine bağlı Cambazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
SERVİS SULAMA KANALINA DEVRİLDİ
Kadir Ş. yönetimindeki işçi servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, virajı alamaması sebebiyle sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Şans eseri servis minibüsünde işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazada sürücü Kadir Ş. hafif yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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