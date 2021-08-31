Uğur G. yönetimindeki kamyonet ilçenin Bozcaali Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Hastane kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda fındık kurutanlara çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada fındık kurutanlardan Mehmet Cin (60) olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Aslantürk, Hümeyra Sevindi ise yaralandı.
Yaralılar Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki genç kıza minibüsün çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: Ölü ve yaralılar var İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde bulunan 75. Yıl Selatin Tüneli’nde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan otomobilde 4 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.