Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde süreceği aktarıldı. 1 Eylül Çarşamba gününden itibaren Eskişehir’in batı kesimleri hariç diğer kesimleri ile Kütahya’nın güneydoğusunda, 2 Eylül Perşembe ve 3 Eylül Cuma günleri ise Bursa ve Bilecik illerinin genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği meteoroloji tarafından tahmin ediliyor.

SICAKLIK AZALACAK

Yağışlara bağlı olarak mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölgede mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği bekleniyor.

Öte yandan meteoroloji yağışların ve ani sıcaklık azalmasının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı (30 Ağustos 2021 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre; Marmara, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yurdun kalan kısmında havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre; Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun kalan bölümlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.