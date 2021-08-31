Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Kütahya'da bugün 14.05'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Ana şoktan itibaren büyüklükleri 1 ila 2,5 arasında değişen 29 artçı deprem kaydedildi.

MERKEZ ÜSSÜNE YAKIN 5 YERLEŞİM YERİ TESPİT EDİLDİ

Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri, Altıntaş'ın Osmaniye, Beşkarış, Murathanlar, Genişler ve Yolçatı köyleri olarak tespit edildi.

Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ise Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir ve Bilecik olarak belirtildi.

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, çevre illerden de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. 5 büyüklüğündeki depremin ardından 16 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Malatya’da korkutan deprem Son dakika haberine göre, Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.