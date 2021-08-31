Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası civarında sürücüsü belirlenemeyen kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kaçış rampasına girdi.

Rampanın çakıl taşlı bölümü yerine araçları kurtarmak için çekicilerin kullandığı asfalt servis bölümüne giren kamyon, rampa sonundaki beton bariyere çarptı. Kazada, devrilen kamyonun kasası ile bariyer arasında sıkışan aracın kupa kısmındaki şoför ile 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Cesetlerin çıkartılması için itfaiye ve can kur ekipleri çalışma başlattı.

Geri dönüşüm kamyonu küle döndü Tekirdağ'ın Saray ilçesinde geri dönüşüm kamyonu yolda yandı. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: Ölü ve yaralılar var İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde bulunan 75. Yıl Selatin Tüneli’nde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan otomobilde 4 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.