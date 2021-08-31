Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın akşam saatlerinde Köse Sokak'ta Münir Çarıkçı’ya ait evde kiracı olarak bulunan Asım Kuru’nun evinde buzdolabından dolayı çıktı. Evden dumanların çıktığını gören mahalleli durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

TÜP PATLAMADAN ÇIKARILDI

3 katlı evin 2. katında çıkan yoğun dumanlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin içerisinde birilerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, mutfakta bulunan bir tüpü de patlamadan evden çıkarttı.

EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

Buzdolabından çıkarak evi küle çeviren yangın itfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, evin yandığını duyanlar bölgeye gelip sinir krizleri geçirdi. Evde herhangi bir kişinin olmadığı tespit edilirken, evde maddi hasar meydana geldi.