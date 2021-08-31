Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe’de D-100 Karayolu Gülsuyu Köprüsü mevkiinde, Ankara istikameti yönünde saat 20.20 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, Hakan otomobilinde park halinde beklerken, plakası ve kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Hakan V. yaralanırken, saldırı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevredeki hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırıyla ilgili çevredeki tüm bulguları araştırırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı Adıyaman'da bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

4 gün önce silahlı saldırıya uğramıştı! Gözaltına alındı Malatya’da 4 gün önce uğradığı silahlı saldırıya uğrayan şahıs saldırı yapan kişilerin iş yerine giderek silahla bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.