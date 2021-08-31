Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent’te akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış sebebiyle birçok evi sel bastı. Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Baraj Mahallesi’ndeki evlerin zemin katlarını basan sel suları mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Mahalledeki evleri basan sel suları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ASKİ bölgeye sevk edildi.

"BENİM DAİREME SEL BASMADI"

Aniden bastıran yağmur nedeniyle evini su basan ev sahibi Gülbeyaz Bekmezci, “Bir tek benim daireme sel basmadı. Geçen sene de aynı durum yaşandı. Yardım edeceğini söyleyen hiçbir kurum yardım etmedi. Maddi durumum olmadığı için buradan taşınamadım. Tekrardan evime gelmek durumunda kaldım. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Sel felaketinde uyarıyı dinledi 100 kişinin hayatını kurtardı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden önce bir arkadaşının kendisini arayarak çayın taştığını söylemesi üzerine tekstil işletmecisi Yusuf Yıldız, 100 işçisini bölgeden tahliye ederek hayatını kurtardı.

Baraj suları yükseldi, 30 kişi mahsur kaldı Bingöl’de baraj sularının yükselmesi ile adacık üzerinde mahsur kalan 30 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.