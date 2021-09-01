Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İleri derecede omurilik eğriliği (skolyoz) hastası olduğu ortaya çıkan genç kızın ailesi, ABD, Almanya’nın yanı sıra birçok ülkede tedavi yolu aradı. Kızlarının dans kariyerine devam etme hayalini gerçekleştirmek isteyen aile, Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay’a ulaştı. Türkiye’de hibrit yöntem kullanılarak başarılı şekilde ameliyat edilen Olivia, tedavisinin tamamlanmasının ardından dans tutkusuna kaldığı yerden devam edebilecek. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Alanay “Tekerlekli sandelyede geldi. Hareketi koruyan iple gerdirme yöntemi uyguladık. Çok iyi durumda. Çünkü ameliyattan sonra boyu da uzadı. Üç ay sonra dansa başlatmayı düşünüyoruz. Özellikle Batı dünyasını buraya tedavi amaçlı getirebilmek çok güzel” dedi.

Olivia çareyi Türkiye'de buldu Skolyoz teşhisi konulan ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Olivia için ülkede bağış kampanyası başlatıldı. Anne Angela Buckley “İngiltere’de olmayan tedavi Türkiye’de var” dedi.