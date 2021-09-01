Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz mevsimi sona erdi, sonbahar geldi. Meteoroloji, 1 Eylül 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Yeni mevsimin ilk gününde hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 4 dereceye kadar azalacağı ifade edildi. AFAD da yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceğini belirterek, "Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulundu.

8 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji 'kuvvetli yağışlara dikkat' notunu paylaşarak, "Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor" dedi. Açıklamada, "Yağışların Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkat!" ifadeleri yer aldı.

BİR UYARI DA AFAD'DAN

AFAD da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 31

İstanbul: Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38