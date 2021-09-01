Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan anne Şadiye (59) ve zihinsel engelli kızı 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan anne ile kızının durumu ağırlaşınca ikili tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı, 29 Ağustos günü hayatını kaybetti. Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne ise kızından iki gün sonra 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Annenin cenazesi kızının mezarının yanına defnedildi.

31 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Covid-19 testi yapıldığını, 21 bin 893 kişinin testinin pozitif çıktığını ve 252 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aşı karşıtı müzisyen koronadan öldü Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs belirtileri 6 ay sürebilir Yeni bir araştırmaya göre Covid-19 enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin altı ay sonra hâlâ virüs belirtilerini hissettiği gösterildi.