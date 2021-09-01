Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran haber dün Trabzon'un Of ilçesinden geldi. İmam Emre Göktaş (36), 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre; eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş eşini 2 ay önce yine darp etti. Göktaş'a, eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası verildi.

KAFALARINA BİRER KURŞUN SIKTI

Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün teslim alarak evine getirdi. Göktaş, daha sonra kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif'i (5) evinden 1 kilometre uzakta bulunan dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.

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