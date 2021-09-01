Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda; 1,5 yıl önce eşinden boşanan Murat Bulut, ayrıldığı eşinin babası Ali Kurt’u (63) başından tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra Değirmendere Mahallesi'ne geçen zanlı, burada da Mustafa Yıldız’ı öldürdü. Ardından evine gelen Murat Bulut, kirada oturduğu evinin balkonuna çıkarak elindeki tüfekle uzun süre alkol alıp, intihara teşebbüste bulundu.

SAATLERCE DİRENDİ

Yaklaşık 4 saat süren ikna çabaların sonucu teslim olmayan zanlı, özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla evin içerisinde kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan katil zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonu başından sonuna takip edip yöneten İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, başarılı operasyon sonunda güvenlik güçlerini tebrik etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, “Zanlı 2 kişiyi öldürdü. Başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi” dedi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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