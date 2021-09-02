Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesi açıklarında aynı gün içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 72 düzensiz göçmeni görevlendirdiği Sahil Güvenlik botu ile kurtardı. Karaburun ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve yardım talebinde bulunan 30 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

GÖÇMENLER KURTARILDI

Yunanistan unsurlarınca Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına geri itilmesi üzerine, 32 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ayrıca Foça ilçesi açıklarında yine can salı içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, Sahil Güvenlik botu tarafından, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yunan Sahil Güvenliği 32 göçmeni Türk karasularına itti Bodrum açıklarında iki can sal içine Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bindirilerek geri itilen toplam 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.