Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Konteynerden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, konteynerın civarındaki evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Şişli'de yangın! Araçlar kül oldu Şişli'de tinercilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Mahalleli konteynerin kaldırılması için defalarca belediyeye müracaat ettiklerini ama kaldırılmadığını söylerken, alevlere teslim olan iki araç kullanılamaz hale geldi.

İkitelli'deki yangın kontrol altına alındı İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.