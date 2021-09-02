Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Adıyaman 1’incisi, Türkiye 107’ncisi olan Hatice Ünlü, yerleştirmede İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Kıyılmış sarmalık tütünü ile bilinen Çelikhan ilçesi Şeyho Şişman Anadolu Lisesi’nde okuyan Hatice Ünlü, özel ders almadan, kursa gidip takviye ders almadan YKS’de başarıyı elde etti. Kendisine ait akıllı bir telefonu ve sosyal medya hesabı olmayan Hatice Ünlü, hem tütün işlerinde çalıştı hem de sınava hazırlandı. Hatice Ünlü, YKS yerleştirmesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazandı.

“SOSYAL MEDYA HESABIM YOKTU”

Babasının öğretmen olduğunu ancak çiftçilik yaptıklarını dile getiren Hatice Ünlü, “YKS 2021’de Adıyaman 1’incisi, Türkiye 107.’si oldum. Annem ev hanımı, babam öğretmen. Aynı zamanda tütün işleriyle uğraşıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Ben çalışırken tütün işlerine gidiyorduk. Vakit buldukça ders çalışmaya çalışıyordum. Sınava hazırlanırken kendime ait telefonum, sosyal medya hesaplarım yoktu. Telefonla boş yere uğraşmadım. Sosyal medya ile uğraşmadım. Yani evimde çalışmaya çalıştım. Tüm konuların mantığını anlamaya çalıştım. Anlamadığım yerleri öğretmenlerime sordum. Takıldığım sorularda üstüne uzun uzun düşündüm” dedi.

“KIZIMIN BAŞARISI BİZİ MUTLU ETTİ”

Baba Mehmet Ünlü ise kızının takviye ders almadığını belirterek, “Kızımın başarısı elbette ki bizi mutlu etmiştir. Hatta memleketimizi mutlu etmiştir. Kendisinden sonra gelecek gençlere örnek olması açısından çok iyi oldu. Özellikle hiçbir özel ders almadan, dershaneye gitmeden bu başarıyı sağlamıştır. Bu da umarım bundan sonraki gençlere iyi bir ilham kaynağı olur. İyi bir örnek olur” ifadelerini kullandı.

YKS'de sıfır çeken 1.137 program var “Sıfırcıların toplam kontenjanı 13 bin 544. Bunların 1.573’ü 2 yıllık, 11.971’i 4 yıllık. Tablonun 6 bin 184’ü devlet, 4 bin 359’u vakıf üniversitesinde. Doğru planlama şart”

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

YKS sonuçları haftaya açıklanacak ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aygün, sonuçların haftaya açıklanacağını duyurdu.