Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün sabah erken saatlerde kalkıp, bisikletine binen Ali Doğantuna, 50 yıldır seyyar bisikleti ile tatlı satarak geçimini sağlıyor.

ÖMRÜNÜN ÇOĞUNU SOKAKLARDA TATLI SATARAK GEÇİRDİ

Seyyar tatlıcılık işine geçmişte yoksulluk çektiği için başladığını belirten Doğantuna ömrünün çoğunu cadde ve sokaklarda tatlı satarak geçirdi. Çocuğu olmadığı için kazandığı para ile yeğenlerini okuttuğunu ifade eden Doğantuna, hiç çocuğu olmadığı için yeğenlerinin sorumluğunu aldığını söyledi. Yaşından dolayı artık bisiklet kullanmakta zorluk çektiğini belirten Ali Doğantuna, yorgunluktan dolayı bisiklet üzerine uyuya kaldığını anlattı.

“BİSİKLET ÜZERİNDE UYUYA KALDIĞIM GÜNLERİM OLDU”



Hayatını tatlı satarak geçirdiğini ve yaptığı işin mevsimi olmadığını söyleyen Doğantuna, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“İlk tatlı satmaya 11 yaşında başladım. Bu işi babamdan öğrendim. Yokluktan dolayı erken yaşlarda başladım. Tatlı satarken sıkıntılar çekiyorum. Para kazanmak için saatlerce dışarda geziyorum. Yaşlı olduğum için pedal çevirmekten yoruluyorum. Hatta bisiklet üzerinde uyuya kaldığım günlerim oldu. Günde 30 kilometre yolu, bisiklet üzerinde geçiriyorum. Çocuğum olmadığı için iki tane yeğenimi tatlı satarak okuttum. Şu an birisi endüstri mühendisi diğeri eczacı oldu." dedi.

"ÖMRÜM SATTIĞIM TATLILAR KADAR GÜZEL DEĞİL"

Yaptığı işin kolay olmadığını belirten Doğantuna, "Elbette para kazanmak kolay olmadı. Hep çalışmak zorunda kaldım. Ömrüm sattığım tatlılar kadar güzel değil. Mecburen geçinmek için çalışmak zorundayız. Bizim mesleğin mevsimi yok. Dört mevsim aralıksız cadde ve sokaklarda çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

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