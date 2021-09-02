Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köyde yalnız yaşayan ve köylüler tarafından bakılan engelli Hüseyin Şen'den (80) haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri havadan drone ve arama köpekleri ile arama çalışması başlattı. Burdur AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Şen, bugün öğleden sonra köy yakınındaki 1400 rakımlı Karılcak mevkiindeki dere yatağında ölü bulundu.

KULAKLARI DUYMUYOR

Köylüler, epilepsi hastası olan yaşlı adamın kulaklarının duymadığını, daha önce birkaç kez daha kaybolduğunu belirttiler. Yine jandarmanın bularak köye getirdiği Şen'in bakımının ise köylüler tarafından yapıldığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu ​Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi 56 yaşındaki kadın, evinin banyosunda kanlar içerisinde bulundu. Hayatını kaybettiği tespit edilen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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