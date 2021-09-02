Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 02.09.2021 tarihi saat 07.00 sıralarında Çaldıran Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgesinde yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı ​İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi içerisinde bulunan 191 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.