Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Lütfiye köyünde oturan Niyazi Ceylan, dün akşam saat 20.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi çevrede yaptığı aramada Ceylan'ı bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

18 SAAT SONRA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekiplerince yaklaşık 60 kişilik araştırma ekibi kuruldu. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği ekip, köy ve çevresinde yaşlı adamı arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 18 saat sonra, köyüne 20 kilometre mesafedeki İnli Yaylası'nda ekipler tarafından sağ olarak bulunan Niyazi Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya Nehri'nde kaybolan genç bulunamadı Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları ikinci günde de sona ererken, acılı aile evlatlarının bir an önce bulunması bekliyor.

Kaybolan gencin arama çalışmaları drone ile devam ediyor Eskişehir’de kaybolan 22 yaşındaki gencin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarına drone ile havadan devam ediliyor.