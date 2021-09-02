Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ömer Biltekin Caddesi üzerinde Emin Bişkin kontrolündeki hafif ticari araç iddia göre aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden karşıya geçerek yan yattı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç sürücüsü Emin Bişkin hafif yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücü Emin Bişkin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrasında yaralı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

TEM'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza yaptı! Kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu Erzurum'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası kocasının ambulansta olduğunu öğrenen kadın, eşini öldü sanıp ambulansın peşinden koştu.