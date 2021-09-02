Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Bafra'da bulunan bir kahvehanede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Çatışma sonucunda 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Demet kahvehaneye gelerek burada oturan Selçuk Söyleyen'e ateş etti. Bu sırada yaşanan silahlı çatışmada Uğur Demet, Selçuk Söyleyen, Aziz Namlı ve Zeynel Dönge yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı Maltepe’de park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Husumetlisini silahla yaralamıştı, tutuklandı ​Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Silahla rastgele ateş edip 4 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı ​Diyarbakır’da seyyar manavdaki husumetlilerine ateş eden 2 kişi, manavda oturan iki kişi ile o sırada Lunapark ’tan çıkan baba ile 3.5 yaşındaki oğlunu da yaraladı. Polis ekipleri 4 kişinin yaralandığı olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.