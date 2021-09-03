Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Florya'da sabah saat 07.00 sularında meydana gelen kazada minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil hurda yığınına döndü. Kazanın sesini duyan sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobil içinde sıkışan kimlik bilgileri belli olmayan iki kadını ve sürücüyü çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bu esnada kazaya karışan bir diğer otomobilde hasar meydana geldi.

Ekipler hurda yığınına dönen otomobili kaza yerinden kaldırdı. Minibüs sürücüsünün de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

TEM'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Yargıtay'dan emsal trafik kazası kararı Her ay onlarca ocağın sönmesine sebep olan trafik kazalarıyla alakalı Yargıtay’dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; buzlu yolda kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan ve teker kayması sonucu kaza yaparak ölüme neden olan şoförün, ‘bilinçli taksirle’ öldürmeden sorumlu olduğuna hükmetti.

Kaza yaptı! Kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu Erzurum'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası kocasının ambulansta olduğunu öğrenen kadın, eşini öldü sanıp ambulansın peşinden koştu.