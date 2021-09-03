Trabzon’un Of ilçesinde 3 çocuğunu öldüren ve tutuklanarak cezaevine gönderilen imam Emre Göktaş'ın kaldığı hücrede bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Uluağaç köyünde imam olarak görev yapan Emre Göktaş (36), geçtiğimiz salı günü kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş'ı (5) dere yatağına götürerek silahla öldürmüştü. Göktaş, önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Cezavinde hücrede kalan Göktaş, bileklerini keserek intihar etmek istedi. Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dere kenarına götürdüğü 3 küçük kızını katletmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı Trabzon'da eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve getirdiği cinnet sonrası dere kenarında ıssız bir yere götürdüğü 3 küçük kızını silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı.