Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da aşı hizmeti sunmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, günün ilk ışıklarıyla görevli oldukları sağlık kuruluşlarından ayrılarak tarla ve bağlarda çalışan, yayla ve köylerde yaşayan vatandaşlara aşı ulaştırıyor.

Üzümlü Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Mehmet Emin Arslan, hemşire Birgül Ağrı ve hemşire Gülizar Yıldır ve beraberindeki acil sağlık ekibi de göçerleri aşılamak için harekete geçti.

İlçe merkezinden araçlarla yola çıkan aşılama ekibi, sarp dağların arasındaki virajlı ve zorlu yolları aşarak 2 saatlik yolculuk sonunda göçerlerin yaşamını çadırda sürdürdüğü 2 bin 800 rakımlı Geyikli Yaylasına ulaştı.

Ekipler, aşı sırası gelen ve hayvanların bakımı nedeniyle aşılama merkezlerine gidemeyen göçerlere, yaylada aşı uyguladı.

"HİZMETİ VATANDAŞLARIMIZA GÖTÜRMEKLE MÜKELLEFİZ"

Başhekim Mehmet Emin Arslan, İHA muhabirine, Covid-19 ile mücadele edebilmek için aşı çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Erzincan’da arazi şartlarının bazen aşılama çalışmalarını zorlaştırdığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un tehdidi altındayız. Şu anda etkisi, güvenirliği kanıtlanmış aşı var. Bu salgının yok edilmesinin en önemli hatta tek ilacı aşı. Biz tüm sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızı aşıya çağırıyoruz”.

Hemşire Birgül Ağrı ise, “Bugün 2 bin 800 rakımlı yaylaya vatandaşlarımıza aşı yapmak için geldik. Covid-19’dan kurtulmak için aşının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Kişiler aşı olmak istedikleri sürece biz aşı yapmaya hazırız. Evlerde, hastanelerde, ulaşımı zor olan yerlerde de aşı yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"MİNNETTARIZ, GELMELERİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Göçer aile mensuplarından Kemal Akar da, “Aşılama için sağlık çalışanları geldi. Bizim başvurumuz olmuştu. Onlar da bizden gerekli bilgileri istedikten sonra geldiler. Çok teşekkür ederiz. Aşıya gitme şansımız yoktu çünkü gece gündüz hayvanların peşindeyiz. Minnettarız, gelmeleri bizi mutlu etti" diye konuştu.

Sağlık ekipleriyle birlikte aşılama çalışmasına katılan Üzümlü İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sazlı’da, “Aşılama çalışmalarını bizde hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Bugün de ilçemize bağlı 2 bin 800 rakımlı Geyikli Yaylasına geldik. Çalışmalar devam edecek, sağlık ekiplerimize teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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