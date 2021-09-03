Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde seyir halinde olan bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Feci kaza! Halk otobüsü 7 aracı biçti Tekirdağ’da halk otobüsünün frenini boşalması üzerine kontrolden çıkmasıyla 7 araca çarpıp durdu.

Cip ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.