Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Umurça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Karadan güçlükle ulaşılan bölgeye, bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İlçedeki bazı inşaat firmaları da beton mikserleriyle su taşıyarak, ekiplere destek veriyor.

Şemdinli’de yangın kontrol altına alındı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan ile 8 hektar tarım arazisi zarar gördü.