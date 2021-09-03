Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda Ali Alpkılınç, (40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alpkılınç’ın (34) kaldığı kayınvalidesi Şule B.’nin evine gelmiş, 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine zorla girmişti. Ali Alpkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.’yi, bacağından bıçaklamış, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alpkılınç’ın boğazını keserek öldürmüştü.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra ilk duruşmasına dün çıktı. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ali Alpkılınç, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Yapılan incelemede sanığın eşini öldürmeden 3 ay önce Google üzerinden 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'aldatma mesajları' ve 'hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur’ aramalarını yaptığı ortaya çıktı.

112'Yİ ARAYIP ANNESİNİN HASTA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Mahkemede ifadesi alınan sanık Ali Alpkılınç, olay günü 112 sağlık ekiplerini aradığını ve annesinin hasta olduğunu söylediğini kaydetti Sanık, "Markete gittim 5 litre su aldım. Evin önüne giderken ambulansın yukarıdan geldiğini gördüm ve adresi tarif ettim. Çocuklarımı görmek istediğim için sağlık ekipleriyle birlikte yukarı çıktım ve kayınvalidemin zilini çaldım. Kayınvalidem kapıyı açınca kapıyı iteledim ve kayınvalidem kapının arkasına düştü, içeri girerek kapıyı kapattım. Kayınvalidem bağırmaya başlayarak beyzbol sopası ile bana vurmaya başladı. Elimdeki bıçağı rastgele savurmaya başladım. O sırada eşim gelince bıçağı ona da savurdum ve kapıyı açıp çıktım. Aşağıda duran sağlık ekiplerini hemen yukarı yönlendirdim ve kaçmaya başladım. 20 metre kaçtıktan sonra yere düştüm, beni gören adam polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen polis ekipleri beni tanıyordu, ne oldu diye sordular ben de eşim ve kayınvalidem beni bıçakladı dedim. Olay bundan ibarettir. Benim öldürme kastım yoktu ilk başta onlar saldırdı" dedi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Sanığın ifadelerini kabul etmeyen kayınvalide Şule B. şahsın cinayet günü kapıya gelerek zile bastığını dile getirdi. Şule B., "'Kim o' diye seslendim, 112 sağlık ekibi olduğunu söyledi. Kapıyı açtım, hemen kapıyı iteleyerek saldırmaya başladı ve bacağımdan bıçakladı. Aslı’ya seslendim, kızımı da boynundan bıçaklamış o esnada. Bayıldığım için tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

KIZI YAŞANANLARI BİR BİR ANLATTI

Olay esnasında evde olan kızı A.Ş. Alpkılınç ise "Kapı 2 defa çaldı. Anneannem 'kim o' diye seslendi, ilk başta ses gelmedi 2’nci seslenmesinde ise 112 sağlık ekibi olduğunu söyledi. Anneannem kapıyı açtı, kapının açılmasıyla sanık Ali Alpkılınç, anneannemi bıçaklamaya başladı. Anneannem anneme çocuklar diye bağırdı, annem geldiği esnada ise bıçağı annemin boğazına soktu. Annem yere düşünce karışmadı, geri dönerek anneanneme saldırmak istedi fakat komşular gelince kaçtı" cümlelerini kullandı.

"HİÇBİR CEZAİ İNDİRİMDEN YARARLANMAMASINI İSTİYORUZ"

Avukat Meltem Hekim, maktul Aslıhan Alpkılınç'ın 3 çocuğunun gözü önünde boşanma aşamasında olduğu Ali Alpkılınç tarafından boğazından bıçaklanarak vahşice katledildiğini söyledi. Avukat Hekim, Ali Alpkılınç'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildiğini belirterek, "Amacımız, bir kadının hiçbir suçu günahı yokken eşi tarafından sadece boşanmak istemesi sebebi ile öldürülmesinin akabinde sanığın hiçbir ceza almadan kurutulmasını engellemek" diye konuştu.

"SANIĞIN OLAYDAN 3 AY EVVEL GOOGLE'DAN YAPTIĞI ARAMALAR VAR"

Sanık tarafından dosyada sunulan bir bilirkişi raporu olduğunu da belirten Hekim, "Telefonundan yapılan incelemede sanığın olaydan 3 ay evvel mart ve mayıs ayında Google’den yaptığı aramalar var. Bu aramalarda 'Şizofren nedir', 'Hangi hastalıklar cezai ehliyeti ortadan kaldırır' ve 'Eşine karşı aldatma mesajları' şeklinde birçok arama yaptığı tespit edildi. Bu evraklar zaten dosya içerisinde mevcut. Bunlar sanığın olayı çok önceden planladığını ve bu plan doğrultusunda da olaydan herhangi bir ceza almadan kurtulmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Birçok sanığın daha önceden maktule karşı yapmış olduğu tehdit, darp ve boğazına bıçak dayamak suretiyle birçok saldırı mevcut. Uzaklaştırma kararları var ancak buna rağmen maalesef sanık maktulü öldürene kadar hiçbir şekilde gözaltına dahi alınmadı ve tutuklanmadı. Olay neticesinde ise elim olay meydana geldi. Olayın takipçisiyiz sanığın hak ettiği en ağır ceza olan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması için tüm hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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