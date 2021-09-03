Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Safranbolu İlçe Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, bir süre önce Korona virüse yakalandı. Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer’in ayrıca, Covid-19 Aşı sorumlusu olduğu da öğrenildi.

Öte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesinde geçtiğimiz Aralık ayında da virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.