Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Kalesi yakınlarında yamaç paraşütüyle havalanan Ersin Cüneyt (30), Alanya Kalesi Adam Atacağı olarak bilinen bölgeye geldiğinde ters esen rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybedip kayalık alana düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine kayalık olması nedeniyle ambulansın ulaşamayacağı bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan pilot, sedyeye konularak helikopterle bulunduğu yerden alınıp hastaneye kaldırıldı.

Sert esen rüzgar ağaçları devirdi Başkentte etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Karabük yangını rüzgarın etkisiyle ilerliyor Karabük'te öğle saatlerinden başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle ilelerken, bölgeye Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’dan da takviye ekipler yönlendirildi.