Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Düziçi ilçesi D400 otobanı Kanlıgeçit mevkiinde meydana geldi. Bünyamin Karabulut idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Ramazan Gürsoy yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralılar araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Bünyamin Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ramazan Gürsoy ve aynı araçta bulunan Meryem Gürsoy ise Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapanan D400 karayolu araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.