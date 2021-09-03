Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 yaşındaki Enes, yaşadığı Zonguldak'ta bir anda ortadan kayboldu. Ailesi Enes'in bulunması için kayıp başvurusu yaptı. Bir süre sonra vurulmuş halde ölü bulunan Enes'in katil zanlısı her yerde aranıyordu. Alınan bilgiye göre Enes'in 19 yaşındaki yakın arkadaşı, avukatı aracılığıyla teslim oldu.

ÖLDÜRÜLÜP ORMANLIK ALANA BIRAKILDI

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın ailesi, 28 Ağustos'ta jandarmaya giderek oğullarından 27 Ağustos gününden itibaren haber alamadıklarını bildirdi. Kayıp gencin bulunması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Enes Merdivan'ın yakın arkadaşı olan İ.S.Ç. (19) tarafından aralarında kız meselesi olduğu değerlendirilen husumet nedeniyle ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

GERÇEĞİ SEVGİLİSİ İTİRAF ETTİ

İddialara göre silahla Enes Merdivan'ı vurarak öldüren katil zanlısı, gencin motorunu da ormanlık alanda çalılıkların arasına gizledi. Zanlının daha sonra kız arkadaşı N.K. ile buluştuğu ve cinayeti kendisine anlattığı, ikilinin birlikte yeniden olay mahalline geldikleri ve cesedi gömme planından vazgeçip olay yerinden ayrıldıkları öne sürüldü. Katil zanlısı genç her yerde aranırken, N.K. jandarmaya giderek yaşananları itiraf etti. Genç kız, cesedin yerini de ormanlık alanda jandarma ekiplerine gösterdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili sürdürdüğü soruşturma kapsamında her yerde aranan İ.S.Ç., avukatı eşliğinde Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek teslim oldu. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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