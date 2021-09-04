Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D-100 Karayolu Arifiye ilçesi geçişinde kaza meydana geldi. Akyazı istikametine seyir halinde olan O.Y. idaresindeki servis otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç savrularak yolda ters yöne döndü.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü H.Ö. araçta yolcu olarak bulunan H.Y., L.Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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