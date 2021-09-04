Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da Manavgat’ta başlayan ve günler sonra kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ormanların yeniden yeşerebilmesi için hummalı çalışma başlatıldı. Küle dönen ormanlık alanlarda temizlik çalışmaları yürütülürken yanan ağaçlar kesilip, ekonomiye kazandırılırken toprak ise yeni fidanlara hazırlanıyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangında 58 bin hektar ormanlık alanın yandığını hatırlatarak yangın biter bitmez yeniden bölgenin yeşertilmesi için kolları sıvadıklarını bildirdi. Gençleştirilen ormanların yeniden fidan dikimi için sürüldüğünü dile getiren Dikici “Buraları makinelerle işleyeceğiz, toprağı temizleyip, dikime hazır hale getireceğiz. Ne zaman yağmur yağdı, çimlenme şartları oluştu, dikimlere başlayacağız. Kasım gibi başlarız diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.

YANAN AĞAÇ SAYISI 30-40 MİLYON

Bazı kısımları tabiatın kendisini yenilemesi için bırakacaklarını, bazı kısımları ise tohumdan tekrar orman haline getireceklerini belirten Dikici, hem çam kozalaklarının içinde çimlenme yeteneğini kaybetmeyen hem de dışarıdan ekilen tohumlardan dikimin yapılacağını bildirdi. Bu çalışmaları da şubat sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Dikici “Tabii ve suni yolla yani ekim ve dikim yoluyla getirdiklerimizle burayı 80-100 milyon fidanla eski hâline getireceğiz. Tahminimiz yanan ağaç sayısı 30-40 milyon civarında” dedi.

KÜLLERİNDEN DOĞACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Muğla İçmeler Mahallesi’nde yeni fidanların ekimi için hazırlıklara başlandı. Sabah erken saatlerde başlayan kesim çalışmalarında günlük 150-200 yanmış ağaç kesiliyor. Çalışmaların ilk yağmurlara kadar tamamlanarak fidan dikimine hazır hâle getirilmesi için ekipler günde 15 saat kesim gerçekleştiriyor.

Yangında evi yanmıştı! Zümrüt annenin yaraları sarılıyor Kayseri'de çıkan yangında eşyalarıyla birlikte evi yanan Zümrüt annenin, mağduriyetinin giderileceği sözünü veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kolları sıvadı.

Yangın ve selin faturası 150 milyon TL Yangın ve sel felaketinin sigorta sektörüne faturası 150 milyon lirayı buldu.