Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö. ve kardeşi Cihan Ö. sözlü olarak tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Bir anda cinnet getiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.’yü dövmeye başladı. Daha sonra Kahraman Ö., araya girmek isteyen kardeşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Darp yaralısı baba Abdul Vahap Ö. Yüreğir Devlet Hastanesine, silahla yaralanan Cihan Ö. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan Cihan Ö. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihan Ö.’nün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Abdul Vahap Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren Kahraman Ö.’yü yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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