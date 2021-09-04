Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan İlçesinde çıkan kavgada 1 kişi ölmüş 2 kişide yaralanmıştı. Kavganın sebebi ise ortaya çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

2 Ağustos günü saat 11.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesinde meydana gelen olayda, C.A. ve ağabeyi Selim Acar, husumetli oldukları Ramazan ile ağabeyi Cumali Yılmaz’ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.A, yanında getirdiği bıçakla Cumali Yılmaz’ı kalçasından yaraladı. Ramazan Yılmaz da evden aldığı bıçakla Selim Acar’ı göğsünden, sonra da kardeşi C.A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selim Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ramazan Yılmaz’ olay yerinde, ağabeyi Cumali Yılmaz’ı ve diğer zanlı C.A.’yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.

KAVGA 600 TL'LİK BORÇ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Cinayetle sonuçlanan kavganın, bir süre önce Selim Acar’ın, cep telefonu alacağını söyleyip Cumali Yılmaz’dan 600 TL istediği, daha sonra da bu borç nedeniyle tarafların tartışması yüzünden çıktığı öne sürüldü. Olaydan bir gün önce Selim Acar’ın parayı vermek için Cumali Yılmaz’ı telefonla aradığı ancak kardeşinin telefonu çıkıp ağabeyinin uyuduğunu söylediği ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Acar’ın, olay günü evine gittiği Cumali Yılmaz ile tartıştığı, “Size para falan vermiyorum” diyerek mahalleden ayrıldığı belirtildi. Acar’ın, kardeşi C.A.’yı evden alıp olay yerine tekrar geldiği ve burada kavganın yaşandığı bildirildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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