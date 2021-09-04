Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl geniş bir katılım ile düzenlenen Palandöken Ödülleri, bu yıl beşinci kez Beykoz’da gerçekleştirildi. Sanat, spor ve medya dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ve birbirinden farklı kategorilerin ödüllendirildiği gecede pandemiye karşı önlemler alındı. Törene ise yalnızca davetiyeli isimler katıldı.

Sunuculuğunun Tuğba Özay’ın yaptığı ödül töreninde, İhlas Haber Ajansı 'yılın haber ajansı' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e takdim edildi.

"TÜRKİYE'NİN HABERCİLİKTEKİ MİLLİ MARKASI HALİNE DÖNÜŞTÜK"

Ödülü almasının ardından bir konuşma yapan Türkez, "İhlas Haber Ajansı Türkiye’nin ilk özel haber ajansı. 25 yıldır hizmet veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada binin üzerinde çalışanımızla Türkiye’nin habercilikteki milli markası haline dönüştük. Bizleri bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gecede, ‘yılın arabesk müzik erkek sanatçısı’ kategorisinde Hakkı Bulut, ‘yılın Türk Halk müziği erkek sanatçısı’ kategorisinde Zekeriya Ünlü, ‘yılın pop müzik kadın sanatçısı’ kategorisinde Tuğba Ünal, ‘yılın erkek tiyatro sanatçısı’ kategorisinde Ayhan Taş, ‘yılın senaristi’ kategorisinde Berfu Ergenekon, ‘yılın kadın dizi sanatçısı’ kategorisinde Ayça İnci ve pek çok isim de ödüllerini aldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirdi, cezadan kurtuldu Sinop’ta yaşayan ve hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden izinsiz geçtiği gerekçesiyle 3 kere köprü geçiş cezası yiyen esnafın cezası, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberinin ardından ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından durduruldu.

BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nden 4 muhabir Televizyon Genel Haber, Televizyon Görüntü ve En İyi Fotoğraf kategorilerinde 4 ödülün sahibi oldu.