Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İller Bankası kavşağı Gazi Bulvarı üst geçit üzerinde, gece saat 03.00 sıralarında kaza meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

07 ANB 883 plakalı aracın sürücüsü H.B., üst geçit üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun solundaki bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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