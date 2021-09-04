Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat'ta 28 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayarak çok sayıda evin yanmasına neden olan yangının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

TEDAVİSİ İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARASI KÜL OLDU

Yangının en fazla etkilediği mahallelerden biri olan Karaöz'de yaşayan 60 yaşındaki Cemile Öner de yangında evini, hayvanlarını ve 5 yıl önce yakalandığı meme kanseri tedavisi için biriktirdiği 15 bin lirasını kaybetti. Parasını alabilmek için yangın sırasında kapısını kırarak eve girmeye çalışan ancak alevler nedeniyle çaresiz bir şekilde evinin yandığını izleyen Öner'in yüzü, yurt içinden ve yurt dışından kendisine uzanan yardım eliyle yeniden güldü.

YARDIM ELİ UZATILDI

Yaklaşık 30 yıl önce eşi Hasan Öner'i kaybettikten sonra çiftçilik yaparak iki çocuğunu büyüten, bütün birikimini ise yangında yitiren Öner, yangın sonrası kendisine hediye edilen konteynırda yaşamaya başladı. Yangından kaçması için saldığı küçükbaş hayvanlarından ikisini mahalleye yakın bir bölgede bulan Öner, durumundan haberdar olan hayırseverlerin kısa sürede kendisine ulaşarak destekte bulunduklarını belirtti.

“YANAN PARAMIN DAHA DA FAZLASINI GETİRDİLER”

Konteynırın bir iş insanı tarafından verildiğini, ev eşyalarının da hediye edildiğini anlatan Öner, şunları söyledi:"Evimi, hayvanlarımı kaybettim ama canımızı kurtardık. Allah'a bin şükür ayaktayız. Tedavim için ineğimi satmıştım, yangında biriktirdiklerimle 15 bin liramı kaybettim. Çok şükür, yanan paramın daha da fazlasını getirdiler, bana teslim ettiler. Tedavi olabileceğim paraya kavuştum. Yetmezse yine yardım edeceklerini söylediler. Türkiye'nin her yerinden aradılar. Allah razı olsun herkesten."

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