Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçe sınırında jandarma ekiplerince yol kontrol denetimlerinde sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.
Sulakyurt ilçesine ticari taksi ile giden V.D’nin (70) Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu GBT sorgusunda tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Kontrol noktasına gelen ekipler, V.D’ye 4050 lira idari para cezası uyguladı. Buradaki işlemlerin ardından V.D, yurtta karantinaya alındı.
Ticari taksi sürücüsü de pozitif yolcuyla aynı ortamda bulunduğu gerekçesiyle temaslı duruma düşerek evinde karantinaya alındı.
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