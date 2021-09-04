Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesinde öğle saatlerinde D-400 karayolunda, Bayram Demir’in kullandığı ve kasasında mobilyaların bulunduğu 07 BLA 13 plakalı kamyonet birdenbire alev aldı.

KAMYONET İLE KOLTUK TAKIMI KÜLE DÖNDÜ

Aracı park eden sürücü, arkadaşı ile birlikte can havliyle kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası kamyonet ile birlikte koltuk takımı küle döndü.

“DUMAN KOKUSU ALDIK”

Kamyonet sürücüsü Bayram Demir, “Koltuk vardı arkada, duman kokusu aldık. Buraya park ettik, birden alev harlayınca alamadık eşyaları” diye konuştu.

Asırlık çınar virüse karşı yaşam mücadelesini kazandı Korona virüse yakalanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 116 yaşındaki Ayşe Karatay, virüsü yenmeyi başardı.

Konuşmadan fenomen oldu! Khabane Lame milyonlar kazanıyor Senegalli Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu. Hiç konuşmadan içerik üreten Lame, TikTok'ta takipçi sayısı en hızlı artan ve Avrupa'da en çok takip edilen içerik üreticisi olmayı başardı.

Şenol Güneş: Farklı kazanmalıyız Grupta hiç puanı olmayan tek takıma karşı mücadele vereceğiz. İyi oynayarak şartlar ne olursa olsun kazanmak ve salı günü yapacağımız Hollanda maçına farklı bakmak istiyoruz



