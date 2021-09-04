Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan ve 4,5 milyondan fazla can kaybına neden olan koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel pandemi ilan edilmişti. Bu süreçte insanların Covid-19 gündemini sosyal medyadan takip etmeye başlamaları ile pandemi döneminde birçok hesabın takipçi sayısında büyük artış yaşandı. Bu konuda zirvedeki isim 70 kat artışla Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olurken, Koca'nın takipçi sayısı 106 binlerden 7 milyon 400 binlere yükseldi. Koca bu artışla halen 9.7 milyon takipçisi olan Dünya Sağlık Örgütüyle yarışıyor.

"HERKES GÜNDEMİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENİYOR"

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcı Doç. Dr. Ayşad Güdekli, pandemi sürecinde sosyal medya kullanımının artışına ilişkin "Pandemi dönemi çok özel bir dönem, insanlık tarihinin yaşamış olduğu çok küresel ve özel bir süreç. Bu dönemde de haliyle hızlı haber alma ihtiyacı en üst seviyeye ulaşmış oluyor. Bu noktada sosyal medya çok önemli bir pozisyona geldi. Beraberinde de uzun yıllardır kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve kamu önderi dediğimiz kişilerin düzenli ve sistematik bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullanması sebebiyle de artık insanlar bu hesapları takip ederek habere ulaşmaya, gündemi yakalamaya ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

"DİĞER ÜLKELERİN BAKANLARINDA BU KADAR ARTIŞ GÖREMİYORUZ"

Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Bakan Koca’nın takipçi sayısındaki artışla ilgili olarak, "Fahrettin Koca’nın twitter hesabının bu kadar yükselmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Fahrettin Koca’nın çok düzenli bir şekilde paylaşım yapması. Eğer bu kadar sistemli olmasaydı bu derece yüksek bir takipçi artışı olacağını düşünmezdim. Ama biz de yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki her gün düzenli olarak paylaşım gerçekleştiriyor ve bilgi akışını buradan sağlıyor. Hepimiz onun yazmış olduğu tweetlerle takip ediyoruz süreci. Dünya genelinde de farklı bir duruma gelmiş halde. Diğer ülkelerin sağlık bakanlarının twitter hesaplarındaki takipçi sayılarında bu kadar artış göremiyoruz" dedi.

BAKAN KOCA'NIN TEK RAKİBİ DSÖ

Toplamda 7 milyon 400 bin takipçiye ulaşan Fahrettin Koca, 9 milyon 700 bin takipçi sayılı DSÖ ile yarışır hale geldi.

Dünya Sağlık Örgütü twitter hesabında pandemi öncesinde 4,62 milyon takipçiye sahipken 2021 yılı eylül ayı itibariyle 9,7 milyon takipçiye yükseldi. Fahrettin Koca ise pandemi öncesinde 106,363 takipçiye sahipken 2021 Eylül ayı itibariyle 7 milyon 400 bin takipçi sayısına ulaştı. Bu istatistikler sorulduğunda Güdekli, "DSÖ’nün 9 milyon takipçi sayısı var, Fahrettin Koca’nın da 7 milyonun üzerinde, belki de 6 ay sonra DSÖ’yü de geçecek. Aslında bu toplumun sağlığını ne kadar ciddiye aldığının önemli bir göstergesi. Olağanüstü bir durum olduğunda insanlar sağlığını önemsemek durumunda kalıyorlar. Toplumsal ve küresel olaylar konu itibariyle hangi bakanı ilgilendiriyorsa tabii ki o bakanın da takip edilme oranı artıyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER ÜLKELERİN BAKANLARINDA DA ARTIŞ VAR

Günümüzde sık kullanılan ve artık haberleşme-bilgilendirme ağı haline gelen twitter platformunda başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere bazı ülkelerin sağlık bakanlarının takipçi sayılarında da büyük artışlar görüldü.

Fransa Dayanışma ve Sağlık Bakanı Oiliver Veran, geçtiğimiz yıllarda 10 bin 100 takipçiye sahipken 2021 yılı Ağustos ayında 352 bin takipçi rakamına ulaştı. Pandemiden büyük ölçüde etkilenen Almanya’nın Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın takipçi sayısı yaklaşık olarak 184 bin 500 artış göstererek 266 bin 100 rakamını gördü.

Diğer yandan, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid 251 bin 400, İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla Roca 103 bin 200, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza 160 bin 500 takipçiye ulaştı.

Dikkat çeken bir diğer isim de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus oldu. Salgın öncesinde sadece 361 takipçiye sahip olan hesap, pandemi döneminde 1,5 milyon takipçi kazandı. Dünya Sağlık Örgütünün kurumsal hesabı ise 9 milyon 700 bin takipçi sayısı ile zirvede bulunuyor.

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