Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı.

DUMANDAN ETKİLENEREK BAYILDI

Evde tek başına yaşayan 63 yaşındaki Ömer Bulduk'un evindeki kanepe tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, evin diğer odalarında sıçradı. O sırada evden dışarı çıkamayan 63 yaşındaki adam, dumandan etkilenerek bayıldı.

SIRTINDA TAŞIDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aşırı dumandan etkilenen yaşlı adamı alevlerin arasından balkona çıkarttı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası itfaiye eri, yaşlı adamı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Acil Tıp Teknisyeni Bahattin Ünlüer de dumandan etkilendi. Ambulansta yapılan müdahalelerin ardından yaşlı adam ve sağlık personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

“HAYATİ TEHLİKESİ YOK GİBİ”

İtfaiye Eri Murat Özçelik, yaptığı açıklamada, “İçeride hem yangın hem de yoğun duman vardı. İçeride vatandaş olduğunu söylediler. Yoğun duman içerisinde yerde yatan birisini fark ettim. Onu kaldırarak dışarıya çıkarttım. Şükür kurtarabildik, bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yok gibi” dedi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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