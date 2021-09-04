Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Beyzanur Yoğun (14) ve misafirliğe gelen teyzesi Canan Aslan (12), 2 Eylül'de sabah saat 09.00 sıralarında geceden hazırladıkları çantalar ile evden çıkmış, sokağın köşesinde bulunan marketten maske aldıktan sonra el ele tutuşarak koşmaya başlayan teyze yeğenden bir daha haber alınamamıştı. Kızların evden kaçtığını anlayan Yoğun ve Aslan’ın aileleri durumu hemen polis ekiplerine bildirmiş, polis ekipleri ise kızları bulmak için çalışma başlatmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA BULUNDULAR

Esenyurt'ta yürütülen çalışmalarda Canan Aslan ve Beyzanur Yoğun'un evden ayrıldıktan sonra gidebilecekleri tanıdıkları olmadığı, yanlarında telefon bulunmadığı bilgisine ulaşan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. Bindikleri ticari taksiden Beşiktaş'ta indikleri tespit edilen iki kız Barbaros Bulvarı üzerinde bulundu.

KENDİ BAŞLARINA YAŞAMAK İSTEMİŞLER

İfadelerinde kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını söyleyen kızların, geceyi bir camide uyuyarak geçirdiklerini ve kötü herhangi bir yaşamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Üç gündür kayıptı, korkunç gerçek ortaya çıktı Zonguldak'ta üç gündür haber alınamayan ve her yerde aranan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu Denizli’nin Bekilli ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, birkaç saat sonra evinin yakınındaki foseptik çukurunda bulundu.

3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Elif bulundu İstanbul Pendik'te ailesine "Anneanneme gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu.