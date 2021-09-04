Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da miras, kardeşleri birbirine düşürdü. 18 yıldır sürdüğü öğrenilen miras kavgasının bir kez daha çözümsüz hale gelmesi üzerine kardeşler taşlar ve sopalarla birbirlerine saldırarak kavga etti.

Taşlı sopalı miras kavgası!

KARDEŞİNİN VE ABLASININ EVİNE SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 18 yıllık miras davası nedeniyle husumet bulunan A.D. ile ablası G.Ç. ve kız kardeşi H.A. telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. eşi ve çocuklarını da yanına alarak önce köydeki ablasının evine, ardından da kent merkezindeki kız kardeşi H.A.’nın evine taşlı sopalı saldırı gerçekleştirdi. Mirastan pay istememesi için kız kardeşine tehditler savurduğu öne sürülen ağabey A.D., bina kapısında içeri giremeyince taş ve soplarla evin camları ile park halindeki otomobile zarar verdi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavga, komşuların ve polisin araya girmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abi kardeşin miras kavgası kanlı bitti ​Konya’da iddiaya göre miras kalan hissesi olan abisinden aldığı evi boş gören kardeş, çıkan tartışmada abisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.

Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı Mersin’in Tarsus ilçesinde kardeşlerin miras kavgasında kan aktı, olayda baba ve çocuğu yaralandı.