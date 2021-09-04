Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"MARAŞ'IN RENGİ MAVİ"

“Kahramanmaraş %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin Risk Haritasında rengi Mavi! Maraş’tan yeni beklentilerimiz var. Okullar Pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler”

2 ilimiz daha Kovid-19 aşılamasında 'mavi'ye döndü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Düzce ve Erzincan'ın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.

İstanbul Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaşarak Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndüğünü duyurdu.